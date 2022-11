Tentano il furto in una casa di campagna, ma scatta l’allarme e il colpo sfuma

Hanno cercato di introdursi all’interno di un’abitazione in campagna, ma sfortunatamente per loro, è subito scattato l’allarme e sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Tentativo di furto nella notte a Salice Salentino. Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00, quando, ignoti, hanno forzato il cancello di una casa di campagna, sita in Contrada Lecciso e cercato di introdursi all’interno. Però, ripetiamo, proprio in quel momento è scattato l’allarme e quindi sono stati costretti a desistere e fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

sul posto, sono immediatamente giunti gli agenti dell’istituto di sorveglianza Velialpol, ma al loro arriva i malviventi erano già fuggiti.

Sul luogo è giunto anche il proprietario dell’abitazione, che ha controllato e constatato che i topi di appartamento non hanno rubato alcunché.