Tentano il furto a una gioielleria in Piazza Mazzini, ma fuggono e vanno a schiantarsi contro un negozio

Hanno tentato il furto a una gioielleria, ma l’arrivo delle volanti della Polizia li ha fatti desistere e il colpo è sfumato.

È accaduto questa mattina in Piazza Mazzini a Lecce, dove, alcuni malviventi hanno tentato di compiere una spaccata ai danni della gioielleria Jacovelli, nel pieno centro del capoluogo.

I malviventi avrebbero agito intorno alle 5.00, sono riusciti a tagliare la serranda dell’esercizio commerciale, hanno rotto il vetro della porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno compiendo razzia di preziosi, ma proprio in quel momento sono giunti gli agenti della Questura di Lecce e sono fuggiti.

Da qui è scaturito un inseguimento con gli uomini delle forze dell’ordine, terminato in via 95° Reggimento Fanteria, dove, forse per la troppa velocità, l’auto di uno dei malviventi ed è andata a schiantarsi contro la vetrata di un negozio di ottica.

All’interno dell’auto è stata rinvenuta gran parte della refurtiva, che è stata restituita ai proprietari.

Uno degli autori è stato arrestato.