Tenta di scassinare le macchinette della scuola, ma scatta l’allarme. Scappa e trova i Carabinieri

Con la complicità del buio si è intrufolato nella scuola media di Alliste per scassinare le macchinette che distribuiscono bevande, ma l’allarme, scattato dopo che aveva rotto una finestra lo ha costretto alla fuga. Pochi passi dopo ha incrociato i Carabinieri della stazione di Racale che lo hanno arrestato in flagranza di reato. «Tentato furto aggravato», è questa l’accusa contestata al ladro, classe 1986.

Il 37enne, come detto, si è introdotto all’interno della scuola media di Alliste, per rubare i soldi contenuti nelle macchinette che distribuiscono le bevande. Un furto solo tentato perché, quando è suonato l’allarme, è scappato via per non essere scoperto. I suoi piani sono sfumati quando è stato bloccato dal tempestivo intervento dei militari.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.