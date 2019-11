Scatta l’allarme e il colpo alla Total sfuma: malviventi fuggiti in Bmw senza bottino

La stazione di servizio Total, che si affaccia sulla strada che da Martano conduce a Soleto, torna nel mirino dei malviventi. Torna, perché non è la prima volta che il distributore di carburanti finisce sulle prime pagine dei giornali locali per i colpi dei banditi, fortunatamente falliti. Anche nel cuore della notte, qualcosa è andato storto.

L’orologio aveva da poco segnato le 3.00 quando una banda – composta da più persone (forse quattro con il volto coperto per non essere riconosciuti) – ha cercato di introdursi nel bar-tabaccheria, sfondando il vetro della porta di ingresso con una pietra. Per ‘aprirsi’ una strada hanno, però, fatto scattare il sistema di allarme, collegato all’istituto di vigilanza Alma Roma.

Nel giro di pochi minuti, le guardie giurate si sono precipitate nella stazione di servizio, notando la ‘squadra’ intenta a fare razzia di sigarette e merce prelevata dagli scaffali. Bottino in mano, i malviventi sono riusciti a fuggire via a bordo di una Bmw station wagon di colore scuro, ma hanno dovuto ‘abbandonare’ la refurtiva racimolata essendo stati ‘sorpresi’ dai vigilantes. A tutta velocità, poi, hanno fatto perdere le loro tracce.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’Ordine che ora indagano per dare un volto e un nome ai malviventi.

Poco dopo, nel mirino è finita una pizzeria di Novoli. Anche in questo caso l’antifurto scattato quando è andato in frantumi il vetro di una finestra ha ‘richiamato’ l’attenzione delle guardie giurate della Velialpol e dei Carabinieri. Consapevoli, quindi, di avere i minuti contati i ladri si sono diretti subito verso il registratore di cassa, trovando però pochi euro.

Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda.