Tentano la “spaccata” alla tabaccheria del Centrum, ma la doppia vetrata li fa desistere e fuggono via

Hanno cercato di introdursi all’interno di una rivendita di tabacchi, ma sfortuna ha voluto che l’esercizio fosse dotato di doppia vetrata, il che li ha fatti desistere, facendoli fuggire via a mani vuote.

Tentativo di furto nella notte all’interno del Centrum a Lecce, dove, ignoti, hanno preso di mira la tabaccheria, di proprietà dell’ex calciatore del Lecce Alessandro Camisa, sita nell’ipermercato.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 2.00, quando i malviventi, con un corpo contundente, hanno spaccato la vetrata dell’esercizio commerciale, sfortunatamente per loro, era presente un altro vetro e per questo motivo, hanno deciso di abbandonare il colpo e fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, poco dopo il tentativo di furto, sono giunti gli agenti della Questura di Lecce, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, dando il via alle indagini per risalire agli autori.

Utili alle investigazioni la visione delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il tabacchino e di quelle presenti negli altri negozi.