Si introducono all’interno del camping per rubare un trattore, ma vengono notati dal custode e il colpo sfuma

Si sono introdotti all’interno di un camping per compiere un furto, ma sono stati notati dal custode che ha lanciato l’allarme e quindi per loro altro non è rimasto da fare che fuggire via.

È accaduto nella serata di ieri presso il Camping “Castiglione” a Torre Lapillo, intorno alle 20.40, tre persone con il volto travisato, sono entrate furtivamente ma, ripetiamo, sono state notate dal custode che ha immediatamente allertato l’istituto di vigilanza Velialpol. Gli agenti sono giunti immediatamente, ma dei malviventi non vi era più traccia.

I tre, avevano cercato di rubare un trattore, ma il colpo è sfumato.

Sul posto, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Nel corso dei controlli, è stato rinvenuto davanti al garage all’interno del quale era parcheggiato il mezzo, uno zaino abbandonato con all’interno arnesi atti allo scasso.