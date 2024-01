Tentano il furto in una villa nel giorno di Capodanno, ma scatta l’allarme e il colpo sfuma

Hanno cercato di introdursi all’interno di una villetta per compiere un furto, ma sfortuna ha voluto per loro, che scattasse l’allarme e quindi hanno preso la decisione di desistere e fuggire via al mani vuote.

Ladri in azione nel giorno di Capodanno. Nel pomeriggio di ieri, infatti, ignoti hanno cercato di entrare in un’abitazione in Via Velardi ad Arnesano.

I malviventi, hanno forzato una finestra, ma proprio in quel momento è scattato il sistema di allarme, che li ha costretti a fuggire via.

sul posto sono immediatamente giunti gli agenti di un istituto di Vigilanza, che hanno constatato i danni agli infissi.

Dal successivo controllo insieme ai proprietari della villetta, si è constatato che non era stato rubato nulla e che i ladri, forse, non erano neanche riusciti ad entrare nella casa.

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma dei Carabinieri.