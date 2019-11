Tentato omicidio a Galatina, grave un 27enne sparato al volto. Fermato l’autore

È salvo per miracolo, ma è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce un 27enne di Galatina centrato al volto da un colpo di pistola.

L’autore del tentato omicidio, un 37enne, incensurato, è stato fermato dai Carabinieri e accompagnato in Caserma, dove sarà interrogato. Dovrà chiarire i motivi che lo hanno spinto ad impugnare una pistola, puntarla contro il ragazzo – volto sconosciuto alle forze dell’ordine – e premere il grilletto. Poteva finire in tragedia, ma fortunatamente il dramma è stato solo sfiorato.

Il tentato omicidio

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.00, quando il 37enne, un agricoltore del posto avrebbe esploso un colpo di pistola contro un operaio 27enne. Perché avesse con sé un’arma, al momento, è impossibile dirlo. A fare da sfondo al tentato omicidio è una zona in aperta campagna, tra Galatina e Noha, a pochi passi da un’azienda agricola dove lavora la vittima. Avevano un appuntamento? Per quale motivo? Altre domande a cui toccherà dare una risposta.

Certo è che il faccia a faccia si è concluso nel sangue. Il 27enne, colpito in pieno viso, è scampato alla morte. Una volta soccorso, è stato accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce. I medici lo hanno sottoposto ad una tac prima di ricoverarlo, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione, dove è piantonato dai carabinieri. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo, si sono precipitati i Carabinieri della stazione di Galatone, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli, del Nucleo investigativo e della Sezione investigazione scientifica del comando provinciale.