“Ha tentato di violentarmi in spiaggia”, la denuncia di una turista spagnola fa partire la caccia all’uomo

“Un uomo ha tentato di violentarmi in spiaggia“. È il sunto del racconto di un turista spagnola che, nel primo pomeriggio, ha bussato alla porta del Carabinieri di Porto Cesareo per denunciare di essere stata vittima di un tentativo di stupro mentre si trovava a Torre Lapillo.

La giovane donna aveva approfittato della bella giornata per andare al mare. Si trovava sugli scogli a prendere il sole, quando – stando alla versione fornita dagli uomini in divisa – si sarebbe ritrovata faccia a faccia con un uomo, probabilmente italiano, spuntato all’improvviso dall’acqua. Le sue intenzioni erano tutt’altro che gentili. Sembrerebbe, infatti, che abbia provato a palpeggiarla. A quel punto, spaventata, ha chiesto aiuto. Sarebbero state le sue urla disperate ad evitare il peggio, costringendo il malintenzionato alla fuga. Di lui, infatti, non c’è traccia.

Ora toccherà ai militari, che hanno avviato le indagini, cercare le ‘prove’ per confermare il racconto della malcapitata ed eventualmente dare un volto e un nome allo sconosciuto che l’avrebbe importunata. Ritrovato anche un coltellino, ma – almeno per il momento – non è chiaro se sia stato utilizzato dal presunto aggressore o se sia della stessa turista che lo aveva, per caso, nella borsa.

Maggiori dettagli nel corso delle prossime ore