La gattina di quartiere Teresina non c’è più, disperati i residenti che l’avevano adottata

Teresina non ce l’ha fatta. Il gatto mascotte di Via Jacopone da Todi a Trepuzzi è stata trovata senza vita nei pressi di quella strada che era stata la sua casa per tanti anni.

Una strada di cui era stata l’incontrastata ‘regina’ sapendosi attirare la simpatia ed il bene di tutti coloro che amano gli animali, anche quelli randagi ed entrano in empatia con loro con un semplice sguardo.

Teresina era il nome che le era stato assegnato. È sembrato strano a molti cittadini che qualche mattina fa non fosse sui marciapiedi di quella lunga strada alla periferia di Trepuzzi in attesa di qualche coccola e di qualche carezza, ricompensata subito con tutte fusa e tanta tenerezza. Subito il tam tam sui social e anche qualche telefonata alla redazione di Leccenews24: ‘Pubblicate la foto, chi sa qualcosa ci avvisi. Siamo preoccupati!’

La triste notizia qualche ora fa, quando il suo corpicino è stato ritrovato senza vita.

I gatti di quartiere come i cani hanno la capacità di rendere una comunità ancora più unita. Un po’ come accade nelle famiglie, dove l’arrivo di un animale riesce spesso a regalare quelle dosi di dolcezza che si erano smarrite nella quotidianità.

Da oggi Teresina non ci sarà più ad allietare qualche minuto alle tante persone di Via Jacopone da Todi che la incrociavano nelle loro passeggiate, più o meno frettolose. Ci spiace non poter dare una bella notizia a chi ci chiedeva l’evolversi della situazione. L’augurio è che presto un’altra gattina possa occupare la strada e i cuori di tanta brava gente.