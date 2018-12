Terminano in tragedia le ricerche di una 73enne scomparsa, trovata senza vita in campagna

Lo aveva già fatto altre volte: era sparita nel nulla, anche per molte ore. Questa volta, però, le speranze di trovarla sana e salva si sono infante quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una campagna di proprietà della famiglia, non lontano dalla provinciale che conduce a Casarano.

Terminano, nel peggiore dei modi, quando le lancette dell’orologio avevano segnato da poco le 12.00 le ricerche di una 73enne di Matino, di cui non si avevano più notizie da ieri sera. Terribile la scena che si è aperta agli occhi dei soccorritori: era riversa sull’asfalto, a pochi passi dalla sua auto. Il suo cuore aveva smesso di battere, da chissà quanto tempo.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Casarano guidati dal Comandante Clemente Errico. Secondo indiscrezioni, sembra che in macchina siano state trovate delle boccette di Valium, vuote. Dettaglio che ha fatto subito pensare al suicidio.

Non era la prima volta che la 73enne – che soffriva di crisi depressive – si allontanava da casa, ma questa volta lo avrebbe fatto con l’intento di mettere fine alla sua vita. Il Pubblico Ministero, Paola Guglielmi che coordina le indagini ora vuole vederci chiaro.

Nonostante la pista del suicidio sia la più accreditata nulla è lasciato al caso. Toccherà al medico legale, Alberto Tortorella che eseguirà un esame sul corpo della 73enne stabilire le reali cause del decesso.