Terremoto in Grecia, la forte scossa avvertita in tutta la Puglia. Trema anche L’Aquila

Una scossa di terremoto ha svegliato nel cuore della notte molti salentini. Il terremoto, in Grecia con magnitudo 5.9, è stato avvertito in tutta la Puglia. Poco prima delle 23, paura a Capitignano, in provincia dell’Aquila per nuove scosse di terremoto