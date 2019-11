Terremoto in Albania, il Salento ‘trema’ nel cuore della notte

Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 3.54 quando il Salento ha cominciato a tremare. Una scossa forte, forse nel Tacco dello Stivale non era mai stato avvertito un terremoto così intenso.

Ci è voluto qualche minuto per capire dove si era verificato. I siti specializzati, aggiornati in tempo reale, parlano di un terremoto di magnitudo 6.5, registrato in Albania, sulla Costa settentrionale. L’epicentro, secondo le prime informazioni, è a 30 chilometri da Tirana.

È ancora troppo presto per parlare di danni, sperando non ci siano feriti. Di sicuro in molte zone del Sud, Salento compreso, la paura è stata tanta. Da Lecce a Otranto, da Maglie a Taviano, da Copertino a Tricase sono state tante le persone che sono state svegliate dal ‘movimento’ del letto. 10 secondi, o poco più, di vetri tremolanti, lampadari che oscillano e animali, più sensibili ad avvertire certi fenomeni, spaventati. Tante, anche le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine.

Attenzione alle scosse di assestamento.