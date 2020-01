Paura sulla Lecce-Brindisi, alla guida di un Tir esce fuori strada. Lunghe code e traffico in tilt

Con ogni probabilità gli automobilisti che hanno assistito alla scena e quelli che nel frattempo sono giunti sul posto, avranno pensato che le conseguenze siano state molto gravi, forse tragiche, fortunatamente, però, il tutto si è risolto con un grosso spavento e nessuna grave conseguenze per le persone.

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 7.30, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Statale 613, la Lecce-Brindisi, al km 24, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, il conducente di un autotreno, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti le Forze dell’ordine, gli uomini della Protezione Civile e i sanitari del 118 che hanno accertato soccorso l’autista del Tir rimasto illeso.

Non appena terminate le operazioni sono stati compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro, anche grazie all’ascolto dei testimoni che hanno assistito.

L’incidente ha avuto grosse ripercussione per quel che riguarda la circolazione, sull’arteria stradale, infatti, si è registrato un rallentamento a causa delle lunghe code.