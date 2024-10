Tragedia sfiorata sulla Brindisi-Lecce, Tir si ribalta

Tragedia sfiorata questa mattina sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce.

Le lancette segnavano all’incirca le 7.30, quando, all’altezza degli svincoli per Squinzano e Trepuzzi, un tir ha improvvisamente sbandato, sfondato il guardrail e si è ribaltato in un terreno adiacente alla carreggiata.

Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante è uscito illeso dall’incidente, così come gli altri utenti della strada. Le cause che hanno provocato il sinistro sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito.

L’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione, con la formazione di lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Le operazioni di rimozione del mezzo pesante hanno richiesto diverse ore, ripristinando la piena funzionalità della strada solo in tarda mattinata.