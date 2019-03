Topi a spasso nel Liceo di Galatina: arrabbiati gli studenti, preoccupati i genitori

Non dovranno certo scomodare Dino Buzzati e il suo magistrale racconto sui topi che prendono possesso di Villa Corio e sottomettono i proprietari, i genitori degli studenti del Liceo di Scienze Umane di Galatina. Purtroppo per i loro figli la presenza dei ratti non è una narrazione letteraria, bensì una presenza costante e quotidiana. Presenza che fa paura anche per le malattie di cui i roditori potrebbero essere vettori.

Nella mail che le famiglie ci hanno inviato in redazione, corredata da fotografie che evitiamo di pubblicare per non urtare la suscettibilità dei nostri lettori, ma che conserviamo in archivio per qualsiasi ulteriore richiesta, i genitori fanno riferimento a svariati episodi in cui nel Liceo si sarebbe accertata la presenza dei topi. Ma oggi sembra che il limite della sopportazione sia stato superato. E di molto anche.

Durante la ricreazione un gruppo di studenti e di studentesse che si stavano recando nei bagni della struttura sita in Via Ovidio hanno visto più di un ratto e non tutti di piccola dimensione, anzi…, aver preso possesso della zona. Il chiasso ed il rumore scaturiti dalla concitazione ha fatto sì che le bestiole si spostassero in maniera convulsa nei locali e qualcuna di esse fosse addirittura uccisa perché ostruiva l’apertura delle porte.

La preoccupazione adesso sta tutta nelle procedure di disinfestazione: ‘Possiamo sapere – chiedono i genitori – se quei locali sono stati o saranno puliti in maniera idonea? Stiamo parlando di bagni in cui vanno tutti i giorni i nostri figli. Siamo esasperati e speriamo davvero che chi di competenza prenda tutti i provvedimenti del caso’.

Abbiamo provato a chiamare la scuola per saperne di più, ma vista l’ora pomeridiana non abbiamo avuto risposta. Sarà nostro impegno dare seguito alla vicenda.