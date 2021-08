Torre Uluzzo, si tuffa dalla scogliera e resta immobile. Turista soccorso dalla Guardia Costiera

Brutta avventura per un turista di 35 anni che non è riuscito a tornare a riva dopo un tuffo dalla scogliera di Torre Uluzzo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che non abbia sbattuto contro le rocce, ma qualcosa dopo il salto in mare è andato storto. Forse l’impatto con l’acqua è stato talmente violento da non consentirgli di nuotare e raggiungere la costa. Sono stati alcuni bagnanti che affollavano la bellissima località di Nardò a chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi è scattata subito. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli ha coordinato le operazioni di soccorso del malcapitato che era rimasto immobile sugli scogli.

Via mare, il battello GC B124 ha recuperato il giovane infortunato e lo ha accompagnato nel porto di Santa Caterina, dove ad attenderlo c’era il personale medico del 118. L’ambulanza è poi partita alla volta dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove il 35enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli ricorda che per le sole emergenze in mare è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero- blu 1530 nonché l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70.