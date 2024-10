Tragedia a Torre San Giovanni, muore improvvisamente una 33enne

La comunità di Torre San Giovanni è sconvolta da una tragedia improvvisa. V. S., queste le iniziali del suo nome, una ragazza di soli 33 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane donna sarebbe stata colta da un malore fatale mentre faceva la doccia.

Il convivente, sentendo strani rantolii provenire dal piano superiore, si è precipitato a vedere cosa stesse succedendo. Purtroppo, al suo arrivo, ha trovato la donna sul letto in condizioni disperate. Nonostante l’immediato allarme ai soccorsi, per la 33enne non c’è stato nulla da fare.

Una vita spezzata troppo presto

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e conoscenti. V.S. era molto conosciuta e apprezzata in paese, dove era stimata per il suo carattere solare e la sua passione per lo sport.

Solo pochi giorni fa, stando alle prime indiscrezioni, la giovane donna aveva effettuato una visita medica presso un ospedale della provincia di Lecce a causa di un fastidio al torace. Le cause del decesso saranno accertate dai successivi esami autoptici, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso.

Torre San Giovanni piange la sua scomparsa, stringendosi attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore.