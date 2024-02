Trovato senza vita nella culla, tragedia per una famiglia di Campi salentina

Tragedia a Campi salentina. Non ci sono altre parole, infatti, per descrivere il dramma vissuto da una mamma che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe andata a controllare il suo bambino che dormiva nella culla e non avrebbe ricevuto risposta.

Sono stati momenti dolorosi, ma la donna ha cercato di fare il possibile per salvare la vita a suo figlio. In attesa dei soccorsi, avrebbe chiesto aiuto ad una vicina di casa, un medico di famiglia che nulla ha potuto per evitare il peggio. Anche i sanitari dei 118, raggiunta l’abitazione, hanno cercato di rianimare il neonato, ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Tutti i tentativi, purtroppo, sono stati vani.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione con i colleghi della compagnia di Campi Salentina.

Il corpo del bambino è stato trasferito nella camera mortuaria del “Fazzi” di Lecce per gli accertamenti del caso, indagini che possano dare una risposta almeno dal punto di vista medico.