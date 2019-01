Tragedia sul cielo di Gemini, errore umano o guasto tecnico dietro la caduta dell’ultraleggero?

Da un lato c’è il Salento che piange per la tragedia in cui hanno perso la vita Tommaso Arbace, noto imprenditore 73enne di Gagliano del Capo e Gianluca Causo, artigiano 42enne di Melissano, dall’altra ci sono le indagini avviate per fare luce sull’incidente avvenuto sul cielo di Gemini, frazione di Ugento.

Grandi appassionati di volo, i due sono stati ‘traditi’ dal biposto modello “Freccia”, un gioiellino di tecnologia realizzato in carbonio e vetroresina, che è precipitato improvvisamente. Qualcosa in volo è andato storto: quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 16.30, l’ultraleggero ha perso quota, schiantandosi al suolo a pochi passi dalla provinciale. Per il pilota e il passeggero non c’è stato più nulla da fare.

Il mezzo non ha preso fuoco, come si era pensato in un primo momento, ma l’impatto violentissimo è stato fatale. Quello che resta dell’ultraleggero precipitato, intanto, è stato sottoposto a sequestrato.

L’allarme è scattato subito. Qualcuno che ha assistito alla scena ha attivato la macchina dei soccorsi. In pochi minuti la zona è stata illuminata dalle sirene dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze del 118 e dei Carabinieri della stazione locale che, insieme ai colleghi della Compagnia di Casarano, stanno effettuando le indagini.

Errore umano o guasto tecnico?

Saranno i rilievi tecnici a cercare di capire l’esatta dinamica dell’accaduto, se si sia trattato di un errore umano, una manovra sbagliata nonostante l’esperienza di chi si trovava al volante o di un guasto tecnico che è costato caro ai due occupanti. Al momento l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella dell’errore umano in fase di manovra.

I corpi senza vita di Arbace a Causo si trovano nella camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa dell’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore come disposto dal Pubblico Ministero Maria Rosaria Micucci.

Nel frattempo, è stato nominato un perito, il colonnello Alfredo Caruso dell’aereonautica militare, a cui spetterà il compito di approfondire le cause della tragedia. Il consulente ha già effettuato un primo sopralluogo sul posto.