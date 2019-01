Non risponde al fratello, la Polizia la trova senza vita sul letto. Dramma in viale Grassi

Quanto accaduto a Lecce nel cuore della notte sembra una «tragedia della solitudine», una di quelle storie tristi e drammatiche che occupano sempre più spesso le prime pagine dei giornali. Una donna ultra sessantenne è stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento che si affaccia su viale Grassi.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzanotte e mezzo, quando i poliziotti hanno bussato alla porta della sua abitazione su richiesta del fratello della donna che vive a Napoli. L’uomo, che non aveva sue notizie da lunedì, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’Ordine. La sua preoccupazione aveva un fondamento. Quando gli uomini in divisa sono riusciti ad entrare hanno trovato il corpo della donna, riverso nel letto. Il suo cuore aveva smesso di battere da chissà quanto tempo.

Sembra una tragedia, ma almeno per il momento non è possibile escludere nessuna pista. La donna sembra che soffrisse di depressione. Probabilmente anche per questo, sarà disposta l’autopsia per fare luce sulle reali cause del decesso ed escludere del tutto l’ipotesi che la poveretta abbia deciso di mettere fine alla sua vita.