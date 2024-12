Tragedia sulla Lecce-Monteroni, anziano perde la vita in un tamponamento

Una serata che si è trasformata in tragedia sulla strada che collega Lecce a Monteroni. Un tamponamento tra tre vetture, avvenuto nei pressi della Clinica Città di Lecce, ha provocato la morte di un uomo di età superiore agli 80 anni.

Intorno alle 18.00, per cause ancora da chiarire, si è verificato questo incidente a catena tra tre veicoli. L’ultima vettura coinvolta, condotta da una donna di 80 anni, aveva a bordo il marito come passeggero. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo a seguito dell’impatto è deceduto. Non si esclude tuttavia l’ipotesi del malore avvenuto in concomitanza dell’ incidente. Saranno i rilievi effettuati sul posto a ricostruire l’esatto accaduto, che tuttavia non potrà cancellare la grave notizia della perdita dell’ uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica. dell’incidente.