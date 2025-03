Colti sul fatto dai Carabinieri mentre tentano il furto al Lidl di Nardò, arrestati

Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli hanno portato a termine un’importante operazione di Polizia che ha consentito l’arresto di tre persone, dell’hinterland gallipolino poiché sorpresi in flagranza di reato, mentre cercavano di scardinare la porta d’accesso posteriore del supermercato Lidl, in via Magna Grecia, alla periferia di Nardò.

L’attività si inserisce nell’ambito di servizi predisposti dopo una serie di furti a supermercati verificatisi nelle ultime settimane. In relazione a tali episodi, vi è stato un incremento dei servizi notturni mirati proprio al contrasto di furti perpetrati ai danni dei supermarket che aveva interessato proprio l’hinterland della “Città Bella”.

Proprio questa notte, infatti, i militari gallipolini, con il supporto dei colleghi di Neviano, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, i tre, già noti alle cronache colti proprio nel tentativo di aprire la porta posteriore del supermercato Lidl di Nardò.

Infatti, nel corso di un servizio perlustrativo, gli uomini dell’Arma, sono stati attratti dall’allarme perimetrale del supermercato che si è attivato quando i malviventi hanno cercato di aprire la porta posteriore.

Subito i Carabinieri li hanno bloccati e sottoposti a una perquisizione personale che ha dato esito positivo in quanto sono stati rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso, quali cacciaviti.

I malviventi, sono un 51enne, un 45enne e un 30enne tutti di Galatone.

Dopo le formalità di rito e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sono stati posti in regime degli arresti domiciliari.