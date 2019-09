Trepuzzi, le chiede di accostare con l’auto e poi le salta addosso per baciarla. Una donna riesce a sfuggire ad una tentata violenza sessuale

Non avrebbe mai immaginato che quell’uomo che conosceva bene le stesse facendo segno di accostare con l’autovettura per poi saltarle addosso nel tentativo di baciarla.

Mai avrebbe pensato che il suo gesto di cortesia si sarebbe trasformato in un tentativo di violenza sessuale da parte di quella persona.

Eppure è successo, è successo ancora ad una donna che stava pagando a caro prezzo il suo essersi fermata dinanzi alla macchina di quell’uomo che aveva incrociato sul suo cammino.

L’episodio è accaduto a Trepuzzi, in Via Don Bosco per la precisione.

Così una donna nella giornata di ieri ha denunciato ai Carabinieri della locale stazione quanto era avvenuto per strada nel paese a nord del capoluogo.

Intorno alle 6,30 mentre era a bordo della propria autovettura e percorreva via Don Bosco, notava nei pressi di un’altra macchina un uomo di sua conoscenza, che incrociando il suo sguardo le faceva cenno di fermarsi.

Fermatasi, la donna ha visto l’uomo avvicinarsi alla sua macchina e giunto da lei ha provato a baciarla con insistenza.

La malcapitata lo ha respinto e si è divincolata, costringendo l’uomo ad allontanarsi e a desistere da quel tentativo di violenza, salendo a bordo della sua vettura e scappando via.

La donna sfuggita alla violenza è corsa subito al Vito Fazzi di Lecce per farsi medicare da qualche ferita procurata nel divincolarsi dall’uomo.

Questi, nel frattempo, individuato dai Carabinieri, è stato deferito in stato libertà per i reati di violenza sessuale, violenza privata e lesioni personali dolose ai sensi degli articoli 609 bis, 610 e 583 del Codice Penale.

Intanto l’Autorità Giudiziaria è stata informata e i Carabinieri di Trepuzzi indagano ancora per ricostruire con più chiarezza il quadro in cui è maturato quel tentativo di violenza che fortunatamente non è stato consumato.