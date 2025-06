Tricase e Tiro, un ponte di amicizia e sviluppo sostenibile

Nel cuore del Salento, il Comune di Tricase si conferma attore chiave nella cooperazione internazionale, promuovendo un ambizioso programma di formazione che prelude a un Patto di Amicizia con la città di Tiro, in Libano. L’iniziativa, denominata “Partenariato Tricase – Tiro”, si inserisce nel più ampio contesto del “Partenariato Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile” ed è cofinanziata dalla Regione Puglia (L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” Avviso Pubblico 2024).

Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune di Tricase e i partner Armadilla e Magna Grecia Mare, mira a rafforzare le capacità di entrambi i territori nella gestione di iniziative internazionali, sia a livello progettuale che amministrativo e finanziario.

Un percorso di capacity building innovativo

Il programma di capacity building ha coinvolto attivamente partecipanti italiani e libanesi, provenienti dalle rispettive municipalità, attraverso sessioni formative sia in presenza che online. Questa metodologia ibrida ha permesso un’ampia partecipazione e uno scambio proficuo di conoscenze ed esperienze.

Un esempio tangibile di questa collaborazione è la presenza, in questo momento, di due giovani del Sud del Libano tra i 21 delegati provenienti da 14 Paesi del mondo. Questi giovani sono ospiti della comunità di Tricase e stanno partecipando al prestigioso Corso di specializzazione avanzato “Sustainable Development of Coastal Communities” 2025, tenuto dal Ciheam proprio a Tricase Porto. Questa opportunità formativa di alto livello contribuisce a consolidare le competenze necessarie per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile nelle comunità costiere.

Verso il patto di amicizia: un legame che si consolida

La relazione tra Tricase e Tiro vanta un percorso di collaborazione che affonda le radici in circa 15 anni di scambi e progetti, coinvolgendo istituzioni, associazioni e studenti di entrambi i Paesi. Un legame solido che le due città hanno deciso di formalizzare attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio Patto di Amicizia. L’iter di approvazione da parte dei ministeri competenti è già stato avviato, e la firma è prevista per settembre 2025, in concomitanza con la visita del Sindaco di Tiro, Hassan Dbouk, a Tricase.

Nonostante il deterioramento delle condizioni di sicurezza in Medio Oriente abbia purtroppo impedito la missione del Sindaco di Tricase in Libano, la volontà di proseguire nel rafforzamento di questo legame rimane salda. Come sottolinea il primo cittadino di Tricase, Antonio De Donno: “È proprio in questo momento di tensione internazionale che i segnali di amicizia e di solidarietà devono essere portati avanti con ancora maggior fermezza e tenacia”.

Il programma di formazione e il futuro Patto di Amicizia tra Tricase e Tiro rappresentano un esempio significativo di come la cooperazione internazionale, anche in contesti complessi, possa costruire ponti di dialogo, comprensione e sviluppo reciproco.