Trovato un ordigno inesploso sulla spiaggia di Torre Chianca, gli artificieri dell’Esercito lo neutralizzano

Forse saranno stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti dai bagnanti di Torre Chianca nella giornata di ieri.

Nel primo pomeriggio, infatti, un bagnante ha segnalato un residuato bellico avvistato nella marina di Lecce, sulla battigia, a circa due metri dalla riva.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura del capoluogo sono intervenuti immediatamente e, verificata la presenza della bomba, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dell’artificiere in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo aereo di Brindisi.

Questi, una volta sul posto e valutata la effettiva pericolosità e, non potendo operare personalmente, ha rimandato l’intervento di disinnesco alle prime ore della mattinata odierna, ad opera dei militari dell’11° Reggimento Guastatori di Foggia, già avvisati. Nel frattempo, il sito interessato è stato vigilato continuativamente da equipaggi della Polizia di stato dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Questa mattina, alle ore 11.10. gli artificieri dell’Esercito, dopo ulteriore capillare controllo per la messa in sicurezza della zona, hanno fatto brillare l’ordigno, un proietto d’artiglieria 75 mm HE di nazionalità italiana.

Ultimate tutte le operazioni è stato svolto un ulteriore controllo della zona per appurare che non siano stati arrecati danni di alcun genere.