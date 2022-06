Tragico epilogo per la 50enne di Gallipoli scomparsa. Trovata senza vita a Triggiano

Si sperava in un epilogo migliore, ma purtroppo così non è stato e la speranza, soprattutto dei familiari, si è tramutata in disperazione.

Finisce nel peggiore dei modi la vicenda di Anna Negro, la 50enne di Gallipoli scomparsa dalla “Città Bella” circa 48 ore fa, ritrovata morta nel pomeriggio di oggi

La donna, ripetiamo, si era allontanata dalla propria abitazione a bordo della sua Peugeot è da allora non si erano avute più notizie di lei.

L’epilogo questo pomeriggio, quando è stata ritrovata senza vita all’interno della sua autovettura in un’area di sosta a Triggiano nel barese.

A ritrovare il corpo i Carabinieri della Compagnia locale.