Tentata rapina in una farmacia di Tricase. Individuato l’autore. 43enne indagato a piede libero

Finisce in arresto, dopo aver cercato di rapinare una farmacia nel centro di Tricase. V. P. 43 anni di Tricase, però, dopo essere stato ristretto ai domiciliari è ritornato a piede libero. Il pm Luigi Mastroniani, pur chiedendo la convalida dell’arresto, ha ritenuto sulla scorta dei successivi accertamenti, di non richiedere alcuna misura cautelare. Ad ogni modo, V.P., difeso dall’avvocato Luigi Piccinni, dovrà presentarsi nella giornata di domani dinanzi al gup Cinzia Vergine per l’udienza di convalida dell’arresto. Risponde dell’accusa di tentata rapina.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, in piazza Cappuccini a Tricase. Il 43enne, con precedenti penali, si è presentato nella farmacia, aspettando che non ci fossero clienti all’interno della stessa. E minacciando di avere una pistola, ha chiesto al farmacista di consegnargli l’incasso. Non solo, poiché lo ha afferrato per il braccio, ma mentre stava per ricevere il denaro ha desistito dall’intento, poiché si è accorto della presenza di un altro farmacista. Le telecamere di video-sorveglianza hanno però immortalato il tentativo di rapina.

Inoltre, è stato riconosciuto da due testimoni come l’autore del gesto. Uno di essi l’ha visto prima che entrasse nella farmacia. Ed è stato poi rintracciato dai carabinieri del Norm di Tricase, condotti dal capitano Alessandro Riglietti.