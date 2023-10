Trovato un cadavere in mare, indagini in corso

A pochi metri dalla scogliera, nello specchio di acqua che bagna la località “Montagna Spaccata”, tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, sembrerebbe di mezza età. È stato un vigile del Fuoco a notare il cadavere che galleggiava in balia delle onde, non lontano dalla riva. L’orologio aveva da poco segnato mezzogiorno, quando è scattato l’allarme.

È toccato agli uomini della Guardia Costiera recuperare il corpo e consegnarlo nelle mani dei sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri che stanno cercando ora di ricostruire l’accaduto e scoprire l’identità dell’uomo.

In attesa del riconoscimento, il primo pensiero è stato per la famiglia del pescatore di Porto Cesareo scomparso nel nulla. Era uscito per una battuta di pesca, ma era stato ritrovato solo il suo vecchio gozzo di legno, una imbarcazione vuota, con il motore ancora acceso, mentre del pescatore nessuna traccia.

Da quel giorno sono passate più di due settimane, un dettaglio non di poco conto perché, stando alle prime indiscrezioni trapelate, lo “stato” del corpo ritrovato escluderebbe una permanenza in acqua da tempo. Pare, anche, che sia stato ritrovato nella tasca dei pantaloni un cellulare, mentre quello del pescatore era rimasto sulla barca.

Potrebbero essere state le forti mareggiate delle ultime ore a restituire il corpo dell’uomo. Ipotesi, per il momento, che non consentono di escludere nessuna pista.

Maggiori dettagli nelle prossime ore