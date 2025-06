Drammatica scoperta a Lecce, corpo senza vita di un uomo trovato in Viale della Repubblica

Nelle prime ore di oggi, Viale della Repubblica a Lecce, è stata teatro di una triste scoperta. Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente senza fissa dimora, è stato rinvenuto nel parcheggio nei pressi negozio Tigotà.

Il cadavere giaceva a terra, vicino a un container per i rifiuti.

La drammatica scoperta è stata fatta da un dipendente dell’esercizio commerciale. La vittima, descritta come un uomo nordafricano di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non aveva con sé documenti d’identità, rendendo difficile l’immediata identificazione.

Le cause del decesso non sono ancora state accertate, tuttavia, potrebbe trattarsi di una morte per cause naturali. Saranno gli esami medici a chiarire le cause della morte

Sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che altro non hanno hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo. Insieme a loro, gli agenti delle Squadra Volante della Questura, hanno avviato le indagini per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica fine.

L’assenza di documenti rende al momento impossibile dare un nome alla vittima, e le forze dell’ordine stanno lavorando per accertarne l’identità.