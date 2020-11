Trovato il corpo senza vita di un uomo in un fosso, forse ha avuto un incidente

Il corpo senza vita di un 60enne di Nardò, R.S. le sue iniziali, è stato trovato in un fosso. Era lì da chissà quante ore, fino a quando alcuni passanti non lo hanno notato attivando la macchina dei soccorsi che, purtroppo, è stata inutile. Non lontano dal luogo del ritrovamento, il suo scooter. È stata via dei Fiori, alla periferia di Nardò, in zona «Vacanze Serene», a fare da sfondo alla tragedia.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati i Carabinieri della stazione locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il sospetto, guardando la scena, è che l’uomo – che secondo le prime informazioni abita non lontano dal luogo in cui ha perso la vita – abbia avuto un incidente, se da solo o con altri mezzi al momento è impossibile dirlo. Importante sarà capire a che ora si avvenuto, magari capendo da quanto tempo l’uomo mancava da casa.

Sul posto anche il medico legale, Roberto Vaglio per stabilire le circostanze della morte che, per ora, sono poco chiare.