Si allontana da casa e non dà più sue notizie, ritrovato questa mattina in un pozzo 64enne di Campi

È stata una brutta, bruttissima avventura quella vissuta da un pensionato 64enne di Campi Salentina, finita, fortunatamente nel migliore dei modi.

Nella serata di ieri, infatti, presso la Stazione dell’Arma di Campi Salentina si è presentata una pensionata che ha denunciato la scomparsa del marito, un 64enne del posto, appunto, che la mattina si era allontanato da casa a bordo della propria autovettura, una Opel Combo di colore bianco, non facendo ritorno a casa e non portando con sé il telefono cellulare.

Prontamente sono scattate le ricerche che, però, hanno dato esito negativo.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 8.00, fortunatamente è stato ritrovato.

L’uomo si trovava all’interno di un pozzo profondo circa quattro metri, con la presenza di un metro d’acqua, in Contrada Occhineri.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno tratto in salvo. Una volto soccorso il 64enne è stato condotto presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i sanitari hanno disposto il ricovero per esperire tutti gli accertamenti del caso.

Il pensionato non si trova in pericolo di vita.