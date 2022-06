Trovato senza vita legato a una sedia e incappucciato, mistero a Castri di Lecce

Al momento sono in corso le investigazioni, ma non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’omicidio.

Mistero a Castrì di Lecce, dove, alle prime ore della mattinata di oggi, un uomo, un 75enne del posto, Donato Montinaro, falegname in pensione, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in Via Roma. L’anziano era legato a una sedia e con il volto coperto.

A compiere la scoperta la collaboratrice domestica che, entrata in casa, ha trovato il corpo senza vita dell’uomo senza vita e ha lanciato l’allarme.

Sul luogo sono immediatamente giunti i Carabinieri della Stazione di Calimera e i colleghi del Comando Provinciale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini. Con loro anche i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti il pm di turno Maria Consolata Moschettini ed il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Paolo Dembech.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.