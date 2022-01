La scomparsa di Marcello termina in tragedia, ritrovato in fondo al mare

Nessuno lo ha mai detto ad alta voce che Marcello Pantaleo, l’infermiere 39enne scomparso nel nulla la sera della vigilia di Natale, potesse essersi tolto la vita. La speranza, ridotta al lumicino, ha dato coraggio alle ricerche che si sono concluse, purtroppo, nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in fondo al mare, a 50 metri dalla costa. Lo hanno recuperato a 22 metri di profondità, i sommozzatori del Diving di Nardò che questa mattina avevano ripreso a controllare lo specchio d’acqua che bagna Santa Caterina. Era “zavorrato”, un termine tecnico per dire che il corpo si era fermato in un punto tale che ha impedito alle correnti di trascinarlo via.

Che la verità fosse nascosta a pochi passi da Torre dall’alto, tra il parco di Portoselvaggio e la rupe della “Dannata”, era chiaro. Lì dove il 39enne aveva parcheggiato l’auto, Seat Ibiza nera, lasciando all’interno il cellulare e due biglietti, uno in cui spiegava i motivi del suo gesto, l’altro per far ritrovare una lunga lettera. «Cercate nel mio pc» avrebbe scritto. E nel computer è spuntato fuori un documento di 40 pagine in cui – secondo quanto trapelato – raccontava la sua storia.

Solo qualche giorno fa, era stato lanciato un invito a controllare le abitazioni, quelle disabitate o lasciate vuote durante l’inverno, sperando che avesse trovato rifugio in una di esse per allontanarsi. Per questo era stato chiesto l’aiuto dei cittadini e dei proprietari, mentre le ricerche continuavano via terra e via mare. Vigili del fuoco, sommozzatori, Guardia Costiera e Finanza, speleologi, volontari della Protezione Civile, Soccorso Alpino, Croce Rossa Italiana, Carabinieri e Polizia Locale erano scesi in campo senza mai perdersi d’animo.