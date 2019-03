Prova a spillare soldi con la truffa dello specchietto, ma l’automobilista non ci casca: 35enne nei guai

Quanto accaduto sulla strada che da Maglie conduce a Gallipoli è un copione visto tante volte, anche nel Salento. Già, perché quella andata in scena sulla provinciale 361 è una delle truffe più ‘famose’ e utilizzate dai furbetti che pensano di lucrare alle spalle di ignari automobilisti.

Questa volta però il raggiro è costato caro ad un 35enne residente a Noto, in provincia di Siracusa – A.U. le sue iniziali – che ora dovrà difendersi dall’accusa di «tentata truffa». Il giovane, infatti, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto che sono riusciti a chiudere il cerchio partendo dalla denuncia/querela di un malcapitato che evidentemente non ha creduto alla messinscena.

“Mi hai rotto lo specchietto”

Per capire tocca tornare al 19 febbraio, quando il 35enne ha tentato di ‘spillare’ alla sua preda una somma di denaro per ‘compensare’ il danno che gli aveva provocato allo specchietto della sua Alfa Romeo Giulietta. La vittima, però, non ha abboccato. Quando ha chiesto al malfattore i “dati”, lo ha spinto a scappare in tutta fretta. Il siracusano, infatti, è risalito in auto ed è fuggito a tutta velocità per far perdere le tracce. Il suo anonimato è durato meno di un mese. Gli uomini in divisa, infatti, sono riusciti a chiudere il cerchio. Ora è al 35enne che è stato presentato il conto per il suo trucchetto.