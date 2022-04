Truffa con gli impianti fotovoltaici e rifiuti interrati? Quattro condanne e numerose assoluzioni in Appello

Termina con 4 condanne e numerose assoluzioni, il processo di secondo grado su una presunta maxi-truffa con i pannelli fotovoltaici ed i rifiuti interrati che ha visto coinvolti imprenditori e funzionari pubblici.

La Corte di Appello (presidente Nicola Lariccia) ha assolto gli imputati da alcuni reati ed inflitto: 3 anni per Fabio Ancora, 54enne di Soleto, rappresentante legale della ditta Tecno Lights s.r.l. (7 anni in primo grado); 3 anni nei confronti di Vinicio Gregorio Giorgino, 63enne di Casarano, progettista, direttore dei lavori e responsabile delle aree tecniche di Tecno Lights s.r.l. e New Energy s.r.l. (4 anni e 4 mesi); 6 mesi con pena sospesa per Nadia De Mitri, 52enne di Soleto, dipendente della Tecno Lights s.r.l. (3 anni e 6 mesi).

Confermata la condanna di primo grado a 3 anni per Anna Rita Ancora, 61enne di Soleto, impiegata all’Ufficio Protocollo.

Disposto il “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione per: Giovanni Cerullo, 52enne, già consulente della Tecno Lights Srl (1 anno e 6 mesi); Giuseppe Oliani, 52enne, impiegato presso Ufficio Tecnico di Soleto (6 mesi con pena sospesa); Fabio Walter Perrone, 59 anni di Gallipoli, amministratore di fatto della SIECO (3 anni e 6 mesi); Raffaele Zizzari, 73enne, ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Soleto (6 anni).

La sentenza della Corte d’Appello ha rideterminato la sanzione pecuniaria nei riguardi della Effe Effe costruzioni srl, da 200mila euro a 150mila. Inoltre, è stata disposta la restituzione di due parchi fotovoltaici che erano stati sequestrati.

Gli imputati rispondevano, a vario titolo ed in diversa misura, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Antonio Negro e condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri della Compagnia di Maglie, di: associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, falsità sia materiale che ideologica commessa da un privato in atto pubblico, corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, truffa per la fornitura di energia elettrica.

Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati: Luigi Corvaglia, Giuseppe e Michele Bonsegna, Luigi Covella, Michelangelo Gorgoni, Antonio Savoia, Luigi Covella, Vincenzo Venneri, Ester Nemola, Vittorio Vernaleone, Stefano Chiriatti.

Si erano invece costituite parte civile già nel processo di primo grado: la Provincia di Lecce, assistita dall’avvocato Francesca Conte, il Ministero dell’Ambiente, alcune associazioni ambientaliste ed il Comune di Soleto.

L’inchiesta

I fatti si sarebbero verificati da ottobre del 2009 fino al giugno del 2012. Secondo l’accusa, i pannelli fotovoltaici (siti nelle campagne di Corigliano d’Otranto, Soleto e Casarano) sarebbero stati installati in assenza di qualunque tipo di autorizzazione, con la violazione delle norme sugli appalti e grazie alla complicità di alcuni tecnici e funzionari comunali che avrebbero aggirato i controlli, oltre che le leggi in materia di tutela ambientale.

Come detto, la maggior parte delle accuse sono “cadute” al termine del processo.