Truffe online, intascano il pagamento ma non consegnano la merce: nei guai 4 persone

Sono sempre molto frequenti i tentativi di truffa online ma, per fortuna, la giustizia fa il suo corso. Sono quattro le persone finite dei guai per non aver mai consegnato la merce pagata dai loro acquirenti tramite una nota piattaforma online di compravendita.

A Collepasso, due uomini avevano pubblicato l’annuncio di vendita di 550 metri di pavimentazione. Dopo aver preso accordi con un acquirente, però, hanno ricevuto un bonifico di 165 euro su iban ma lì la sorpresa per la vittima. La merce, infatti non è mai stata consegnata. Gli uomini sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Collepasso.

Intanto anche a Taurisano si è verificato un caso analogo. Questa volta, a finire nei guai sono stati un uomo ed una donna che avevano pubblicato un annuncio su una nota piattaforma online: oggetto di vendita era un monopattino elettrico al prezzo pattuito di 480 euro. Anche qui la vittima, dopo aver effettuato il pagamento su una Postepay, non ha mai visto recapitarsi la merce. I due sono stati deferiti in stato di libertà.