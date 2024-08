Non vendendolo rientrare a riva i familiari lanciano l’allarme, ma si era solo attardato. Momenti di paura a Sant’isidoro

Sono stati momenti di paura, quelli vissuti sulla costa di Sant’Isidoro nel pomeriggio di oggi, quando un turista di 33 anni è stato segnalato disperso in mare. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando i familiari non lo hanno più visto rientrare a riva dopo essersi tuffato per un bagno.

Immediatamente, la sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha coordinato le operazioni di ricerca, inviando sul posto due unità navali, il battello GC B165 da Porto Cesareo e il battello GCB 124 da Gallipoli. Nel frattempo, sono stati allertati gli stabilimenti balneari della zona per estendere le ricerche.

Fortunatamente, l’angoscia è durata poco. Grazie alla tempestività dell’intervento delle autorità e all’impegno dei bagnini, il turista è stato individuato in mare mentre tentava di raggiungere l’isolotto di Sant’Isidoro. L’uomo, rassicurato sulla propria condizione, è stato scortato a riva dove ad attenderlo c’erano i suoi familiari visibilmente sollevati.