Muore annegato mentre fa il bagno, tragedia a Torre dell’Orso

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento e potrebbero essere dovute a un malore, ma questa mattina a Torre dell’Orso si è consumata una vera e propria tragedia.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 12.00, quando, ripetiamo, per cause ancora da chiarire un turista, su un tratto di spiaggia libera nella marina di Melendugno, mentre si trovava in mare è morto annegato.

I bagnati che erano presenti in spiaggia, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sono giunti sul luogo i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva cessato di battere e altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso

Maggiori dettagli a breve.