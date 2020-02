Udienza preliminare Twilight su usura ed estorsioni: chiesto il proscioglimento per 77 imputati

Al via l’udienza preliminare relativa alla maxi inchiesta “Twilight” su di un imponente giro di usura ed estorsioni. Presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, dinanzi al gup Giovanni Gallo, il pm Valeria Farina Valaori ha chiesto il non luogo a procedere per ben 77 persone.

I nomi

Si tratta: Paolo Bizzotto, 60 anni di Cavallino; Giuseppe Bolognese, 47anni di Lecce; Pasquale Briganti, detto Maurizio, 40 anni, di Lecce; Antonio Caroppo, 62 anni, nato a Lecce, residente a Castrì; Damiano Caroppo, 54 anni, di Lecce; Massimo Caroppo, 51 anni, di Lecce; Sergio Caroppo, 53 anni, di Lecce; Giuseppe De Vergori, 42enne leccese; Alessandro Fago, 48 anni, di San Pietro Vernotico; Remigio Garrafa, 47 anni, di Lecce; Mario Lagonigro, 75 anni, di Lecce; Maurizio Marzo, 51 anni leccese; Antonio Alvaro Montinari, 48 anni, di Lecce; Massimo Paladini, 57 anni, di Lecce;

E ancora: Gianfranco Pati, 59 anni, di Monteroni; Fabio Persano, 52 anni, di Lecce; Giuliano Persano, 60 anni, di Lecce; Maurizio Persano, 58 anni, di Lecce; Stefano Persano, 45 anni, di Lecce; Ivo Venturi, 55 anni, residente a Fiano Romano; Paolo Arnesano, 50 anni di Lecce; Pietro Graziano De Simone, 48 anni di San Pietro Vernotico; Maurizio Filoni, 42 anni di Lecce; Luigia Greco, 49 anni di Aradeo; Giovanni Longo, 67 anni di Surbo; Antonio Mariano, 44 anni di San Cesario; Angelo Musardo, 58enne di Lecce; Andrea Paglialunga, 40enne, Marco Paglialunga, corona 37 anni; Santo Paglialunga, 71enne e Tiziana Paglialunga, 41 anni, tutti di Aradeo;

Fernando Persano, 61anni di Surbo; Franco Persano, 66 anni di Lecce, Giordano Persano, 53 anni di Squinzano; Antonio Schirinzi, 59enne di San Pietro in Lama; Giancarlo Tanieli, 55 anni di Lecce; Leidy Johanna Tigreros Reyes, 38 anni di orgini colombiane; Alessandro Verdosci, 46 anni di Campi Salentina, Adriano Vitale, 51 anni di Tuturano; Claudio Vetrugno, 49 anni di Novoli.

Paolo Tamborino, 53 anni, nato a Maglie ma residente a Roma; Livio Biagio Carafa, 56 anni, di Nardò; Giacomo Mario Profilo, 70 anni, di Campi Salentina; Stefano Profilo, 44 anni di Novoli; Lucio Riotti, 54 anni, di Carmiano; Luigi Sparapane, 61 anni, di Galatina; Miriam Allegrino, 34enne di Melendugno; Pamela Allegrino, 40 anni di Melendugno; Antonio Lugi Buttazzo, 55enne di Castrì; Paolo De Flavis, 41 anni di Monteroni; Emanuele Giuseppe De Vita, 48 anni di San Pietro Vernotico; Umberto Pantaleo Didonfrancesco, 63enne di Castrì; Francesco Fantastico, 67enne di Nardò; Giuseppe Fantastico, 41 anni di Nardò; Giovanni Fiorentino, 55 anni, entrambi di Lecce; Vito Fusillo, 64enne di Noci ( Bari); Alessandro Greco D’Elia, 44 anni e Gaetano Greco, 64 anni, entrambi di Lecce;

Clelia Jacobone, 60enne di Bari; Domenico Laneve, 59 anni di Monteiasi ( Taranto); Sergio Leggieri, 59 anni di Lizzano (Ta); Alessandro Longo, 42 anni di Borgagne; Giovanni Longo, 67 anni di Surbo; Vittorio Mannino, 56 anni di Giorgilorio ( Surbo); Antonio Mariano, 44 anni di San Cesario,Gianmario Matera, 42 anni di Riccione; Massimiliano Messinese, 42 anni originario di Taranto; Domenico Miglietta, 54 anni di Trepuzzi; Claudio Pariti, 42 anni di di Vernole; Antonia Anna Profilo, 68 anni e Carmela Profilo, 43enne, entrambi di Campi Salentina; Dionira Profilo,41enne di San Pietro Vernotico; Pasquale Ricciardi, 56 anni di Foggia; Egidio Steven Saracino, 38 anni di Martina Franca; Mario Scardicchio, 37 anni residente a Lecce.

E ancora: Annibale Tafuro, 63 anni di Campi Salentina; Fajton Tanushi, 33 anni di origini albanesi; Jhon Salvatore Tauro, 53 anni di Campi Salentina, Antonio Tortella, 58 anni di Bologna; Fabrizio Ferrari, 50 anni di Lecce; Valerio Guacci, 57enne di Lecce; Luca Marra, 55 anni di Sannicola; Giuseppe Mazzotta, 51 anni di Lecce, Rocco Mazzotta, 63 anni di Brindisi; Andrea Pepe, 63 anni di Lecce; Antonio Pompeo Ricchello, 52 anni di Casarano, Roberto Ricchello, 47 anni di Casarano; Giovanni Riotti, 52 anni di Lecce; Andrea Zecca, 44 anni di Lecce.

Per molti imputati era già caduta l’accusa di associazione per delinquere di tipo mafiosa e concorso esterno in associazione di tipo mafioso finalizzata all’usura.

Solo alcuni rispondevano di estorsione aggravata e usura, ma per la maggior parte di loro è intervenuta la prescrizione. L’udienza preliminare è stata aggiornata a marzo.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Giuseppe Bonsegna, Attilio De Marco, Luigi e Roberto Rella, Michele Palazzo, Filippo Orlando, Amilcare Tana, Francesco Spagnolo, Luigi Corvaglia, Giuseppe Corleto, Federica Conte, Marco Pezzuto, Federico Mazzarella De Pascalis, Benedetto Scippa, Gabriella Mastrolia, Ladislao Massari, Erlene Galasso, Vincenzo Magi, Tommaso Stefanizzo, Salvatore De Mitri, Stefania Sergi, Paolo Cantelmo, Alessandra Viterbo, Massimo Muci, Umberto Leo, Antonio Savoia, Pantaleo Cannoletta, Gabriele e Giovanni Valentini, Giuseppe De Luca.

L’inchiesta

Nel novembre di tre anni fa, vennero sgominati tre gruppi ritenuti appartenenti alla Scu: Persano, Caroppo e Briganti. Già dopo la chiusura della maxi inchiesta “Twilight” è arrivata l’archivazione per numerosi indagati. Inizialmente, il pm aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini a ben 116 persone.

Dopo l’istanza della Procura, il gip ha disposto l’archivazione, tra gli altri, per i fratelli Pasquale, 46 anni e Saverio De Lorenzis, 43enne di Racale.