Coronavirus, 22 nuovi casi in Puglia, 4 in provincia di Lecce

Mentre il Governatore Michele Emiliano sta pensando alla possibilità di obbligare chiunque torni in Puglia a restare a casa 14 giorni per evitare eventuali rischi e contenere i contagi, così come accaduto dopo la fuga dalla Lombardia e dalle zone rosse, la curva continua a scendere.

Se ieri la conta dei positivi si era fermata a 10, su poco meno di mille test, oggi – come si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico – sono 22 i nuovi casi di Coronavirus su 1.520 tamponi. Così divisi:

0 nella Provincia di Bari

15 nella Provincia di Foggia

3 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Taranto

0 nella Provincia di Brindisi

4 nella Provincia di Lecce

Due sono stati i decessi, registrati entrambi in provincia di Bari. Invece, sono 654 i pazienti guariti, +13 rispetto al dato di ieri.

Il totali complessivo, quindi, parla di 3.980 casi riscontrati in regione, così suddivisi nelle relative province:

1.285 nella Provincia di Bari

371 nella Provincia di Bat

554 nella Provincia di Brindisi

1.004 nella Provincia di Foggia

480 nella Provincia di Lecce

255 nella Provincia di Taranto

29 attribuiti a residenti fuori regione

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Gli attuali positivi, invece, sono 2.919, in lieve aumento (+7) rispetto alla giornata di ieri: di questi, 448 sono ricoverati con sintomi, 51 in terapia intensiva; il resto (2.420) si trovano in isolamento domiciliare.

Terzo caso positivo a Cursi

Come si legge sulla Pagina Facebook ufficiale dell’Amministrazione comunale, Cursi aggiunge un nuovo caso di Coronavirus, ai due già “contati”. Tutti i familiari e le persone che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva sono costantemente monitorati dall’Autorità sanitaria. Per alcuni è scattato anche l’isolamento volontario obbligatorio. Per spezzare la catena e limitare, il più possibile, da diffusione del virus è importante rispettare le regole imposte e le disposizioni normative contenute del decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile. L’amministrazione raccomanda la massima prudenza.