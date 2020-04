Fase2: chi torna in Puglia dal 4 maggio sarà ‘obbligato’ alla quarantena

Chi è rimasto “bloccato” lontano da casa potrà tornare nella sua terra quando scatterà la fase due di convivenza con il virus. È scritto, nero su bianco, all’art.1 del decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al punto in cui si parla degli spostamenti tra Regioni. Assolutamente vietati se non per motivi di salute, di lavoro o necessità, ma consentiti per rientrare nel domicilio abitazione o residenza. Insomma, i fuori sede, gli studenti o chiunque voglia riabbracciare (a distanza di sicurezza) la famiglia potrà farlo dal 4 maggio. Basterà compilare l’autocertificazione, fare la valigia e prenotare un treno o un aereo diretto al sud.

Per questo, il Governatore Michele Emiliano sta pensando ad una nuova ordinanza per obbligare alla “quarantena fiduciaria” chiunque metterà piede in terra di Puglia. Chi torna dovrà restare in isolamento per 14 giorni. Esattamente come accaduto dopo la ormai nota fuga dalla Lombardia e dalle zone rosse che aveva preoccupato (e non poco) il magistrato per la tenuta del sistema sanitario locale, incapace di gestire i numeri del Nord, ora si fa di nuovo concreto il rischio che il virus torni a ‘viaggiare’.

Il piano ospedaliero, fortunatamente, ha retto. Merito anche del distanziamento sociale rispettato dai pugliesi per spezzare la catena dei contagi. E non si possono vanificare gli sforzi fatti. La prima ordinanza, quella presa nel cuore della notte dell’8 marzo, si è rivelata utile a contenere il contagio. Probabile che Emiliano scelga di proseguire su questa strada.

La stessa che sembra itenzionato a percorrere anche il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha intenzione di chiedere ai residenti fuori regione che intendano tornare al sud di osservare due settimane di isolamento al proprio arrivo a casa.