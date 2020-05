Covid, in Puglia i dati tornano giù: a Lecce nessun nuovo caso

Dopo l’allarme, poi giustificato, di ieri, oggi la curva del contagio da coronavirus in Puglia torna a far registrare numeri più che incoraggianti. Se ieri, infatti, i nuovi casi contabilizzati erano stati 27 (molti dei quali, però, relativi a svariati giorni addietro), oggi il contatore si ferma a quota 9, dopo aver analizzato 2.036 tamponi.

Lo si apprende nell’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia che suddivide così i nuovi casi:

1 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

7 nella Provincia di Brindisi;

0 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 0 nella Provincia di Taranto;

1 caso per il quale si è in attesa di conoscere la provincia di provenienza.

Sono stati registrati quattro decessi, come ieri, portando il totale a 486 persone scomparse con il virus. I decessi di oggi sono avvenuti 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione. Sono 37, invece, i pazienti oggi guariti, in tutto 2.157.

Il dato degli attuali positivi, così, continua la sua discesa, arrivano a quota 1.805 (-33 da ieri).

l totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.448 (su 101.738 test). I casi sono così divisi: