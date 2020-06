Coronavirus, un nuovo caso a Parabita: è l’unico in tutta regione

Mentre nel resto d’Italia c’è apprensione per lo scoppio di nuovo focolai, la conta dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia, ieri, si è fermata a uno. Su poco meno di 2mila test per l’infezione, un solo tampone era risultato positivo in provincia di Taranto che, da 27 giorni secondo il report che fotografa l’andamento dell’epidemia, era Covid-free. Si tratta di un militare della Marina, scoperto durante lo screening.

Anche l’ultimo aggiornamento del bollettino della Regione, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, non fa accendere campanelli d’allarme: c’è solo un nuovo caso (su 1.684 tamponi) localizzato però in provincia di Lecce, dove da giorni non venivano riscontrati nuovi casi.

Come anticipato dal report diffuso dalla ASL di Lecce, il caso numero 521 in provincia è stato rintracciato a Parabita, comune che fino ad oggi non aveva mai conosciuto il virus.

“Una nostra concittadina, attualmente ricoverata presso l’ospedale di Lecce, è risultata positiva al primo tampone. La stessa è in attesa dell’esito del secondo tampone di verifica”. Questa la conferma al nuovo caso direttamente dal sindaco della cittadina Stefano Prete.

“La signora – spiga ancora il Primo Cittadino – oggi totalmente priva di sintomi, è stata ripetutamente ricoverata in questi mesi e, da poco, era tornata a casa da dove, stanti le proprie condizioni di salute, non si è mai mossa. I figli (che non risiedono a Parabita), hanno effettuato il tampone. Alcuni conoscenti della signora, in via cautelativa, sono stati posti in quarantena e monitorati dal personale sanitario addetto. Altri tamponi sono stati effettuati al personale sanitario che hanno tenuto in cura la signora presso le strutture sanitarie.

Tutte le persone citate non presentano alcun sintomo, ma sono in costante contatto con il servizio di prevenzione dell’Asl. La situazione è monitorata puntualmente dalle autorità sanitarie. In attesa di definitiva conferma della positività, invitiamo tutti alla massima serenità e, allo stesso tempo, a mantenere le consuete cautele prescritte dal Ministero della Salute“, conclude Prete.

Decessi: esattamente come ieri, anche oggi il bollettino non conta nuovi lutti, per un totale complessivo che resta a quota 543. Prosegue l’aumento del numero dei guariti: il dato ne comunica 21 per un totale di 3.835. In questo modo, la curva relativa agli attuali positivi continua a calare: ora sono 153 (20 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531, così suddivisi: