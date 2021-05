Aveva allestito nella mansarda una serra dove coltivava 154 piante di marijuana, arrestato

Prosegue senza conoscere sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche a Matino i militari della Stazione locale e insieme ai colleghi di quella di Taviano hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, in quanto, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato sorpreso a detenere un involucro con all’interno 4,2 gr. di marijuana.

Inoltre, l’arrestato, all’interno della mansarda, aveva allestito, con impianto di illuminazione, riscaldamento e ventilazione/aspirazione una serra dove coltivava 154 piante di marijuana.

Tutto il materiale sottoposto a sequestro e assunto in carico in attesa di essere versato presso l’Ufficio corpi di reato.

L’uomo, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

Un arresto a Spongano

A Spongano, poi, gli uomini della “Benemerita” della stazione del posto, a conclusione di una mirata attività di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato in flagranza di reato il 58enne R. A.

Nello specifico i militari, hanno fermato una Citroen condotta da un 27enne, con a bordo R.A e, a seguito di una perquisizione personale e dell’autovettura, hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 50 gr. di cocaina.

La verifica, poi, è stata estesa all’abitazione, all’interno della quale sono stati trovati e sottoposti a sequestro 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle formalità di rito il 58enne è stato condotto ai domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Arrestata 35enne a Lecce

Nel capoluogo, infine, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia locale, hanno tratto in arresto, sempre in flagranza, la 35enne R.T., che adesso dovrà difendersi dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La donna, al termine di una perquisizione personale e locale, è stata trovata in possesso di complessivi 25 gr. di cocaina, suddivisa in 29 (ventinove) dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

La droga è stata avviata ad analisi di laboratorio, i reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato.

La 35enne, espletate le formalità di rito, è stata rimessa in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.