Lo notano vagare per strada a torso nudo e chiamano il 112, muore davanti agli agenti

Un pomeriggio tranquillo nel cuore di Lecce ha preso una piega drammatica. Teatro della tragedia è via San Lazzaro, a due passi dal centro, dove si è consumato un dramma davanti agli occhi dei passanti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un 35enne di Martano è morto dopo aver avuto un malore. A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimazione degli agenti di polizia e del personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La segnalazione al 112 e l’arrivo della polizia

Tutto è iniziato con una telefonata al 112. Più di una, in realtà. Alcuni cittadini hanno composto il numero di emergenza per raccontare di aver notato un uomo a torso nudo, visibilmente agitato, che camminava in strada destando preoccupazione tra passanti e commercianti della zona. Nel giro di pochi minuti è arrivata una volante, ma poco dopo l’arrivo degli agenti il 35enne sarebbe crollato a terra, privo di sensi. Un malore improvviso che, purtroppo, è stato fatale. Gli agenti hanno immediatamente iniziato il massaggio cardiaco, aiutati da un passante. I tentativi sono passati nelle mani dei sanitari del 118, che hanno continuato le manovre salvavita, invano. Il cuore del 35enne non ha più ripreso a battere.

La zona è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi della polizia scientifica. Presenti anche il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti e i sostituti Procuratori della Repubblica, Alberto Santacatterina e Maria Grazia Anastasia. I carabinieri hanno raggiunto l’area poco dopo, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità, chiudendo il tratto di strada per consentire gli accertamenti.

Le indagini

Le indagini, affidate alla Polizia, partiranno dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze dei presenti. Saranno questi elementi a fare chiarezza sui drammatici istanti che hanno preceduto la morte dell’uomo. Ci sarà anche l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Gli agenti, per dovere di cronaca, durante l’intervento non hanno utilizzato né taser né capsicum, lo spray anti-aggressione al peperoncino.