Danneggia quattro auto con un’ascia, poi minaccia il proprietario di una pizzeria. Arrestato in flagranza di reato

Forse uno scatto d’ira o chissà cosa l’ha spinto a comportarsi quasi come protagonista di un film horror. Nella notte di ieri la località marina di Alliste è stata lo scenario di un uomo che, con in mano un’ascia, ha danneggiato quattro auto parcheggiate. Ma non è tutto qui, l’uomo si è poi avvicinato al titolare di una pizzeria, minacciandolo con l’arma. Il 52enne dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di arma impropria, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Ugento.

I fatti

S. C., queste le sue iniziali, ieri sera deve aver conosciuto una noia ingestibile. Per rimediare al suo disagio ha pensato bene di uscire a fare una passeggiata un po’ diversa dal solito. Prima di varcare la soglia di casa sua ha preso l’ascia che aveva in casa, per ingannare il tempo.

A questo punto ha iniziato a brandire l’arma che costudiva nella sua abitazione e ha rotto i lunotti posteriori di quattro auto, tutte parcheggiate vicino casa sua. Ma non contento, ha deciso di passare ad emozioni più forti. Ed il secondo obiettivo è stato un 40enne avventore di una pizzeria lì vicino. Ma gli è andata male, perché la sua potenziale vittima è riuscita a disarmarlo in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine.

Al loro arrivo, i Carabinieri hanno colto l’uomo residente ad Alliste in flagranza dei reati di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di arma impropria. L’arma è stata sequestrata e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circodariale di Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce.