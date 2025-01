Trovato con ferite a una gamba nel centro storico, mistero a Tricase

Nella nottata appena trascorsa, il borgo antico di Tricase, è stato ‘protagonista’ di un evento dai contorni ancora poco chiari. Un uomo, di nazionalità straniera, è stato rinvenuto gravemente ferito in via Cittadella, una delle strade più caratteristiche del centro storico, addobbata a festa per le celebrazioni natalizie.

Intorno alla mezzanotte, alcune persone che passeggiavano per le vie del centro hanno notato l’uomo e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, provenienti dall’ospedale Cardinale Panico, e i carabinieri della stazione di Alessano.

I soccorritori hanno trovato l’uomo con ferite da taglio ad una gamba e contusioni alla testa. Le tracce di sangue erano evidenti sul luogo del ritrovamento e lungo il percorso che l’uomo aveva compiuto, in particolare sull’uscio di un’abitazione collegata alla parrocchia locale.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Non si esclude, che l’uomo possa essersi procurato le ferite autonomamente.