Perde la vita investito da un treno, tragedia a Trepuzzi

Tragedia alla stazione ferroviaria di Trepuzzi, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in corsa sui binari della linea che collega Lecce a Brindisi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziano sarebbe arrivato in bicicletta alla stazione quando l’orologio aveva appena segnato le 7.30. Pochi minuti dopo, avrebbe chiesto informazioni ad alcune persone presenti. Poi l’incidente. Il macchinista, notandolo sui binari, avrebbe cercato di evitare l’impatto, ma ogni tentativo di evitare il dramma è stato vano. La tragedia si è consumata davanti agli occhi impotenti di decide di passeggeri e viaggiatori.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo è morto sul colpo.

Il corpo è stato recuperato solo al termine dei rilievi, mentre gli uomini in divisa hanno raccolto le testimonianze dei pendolari presenti in quel momento in stazione. La salma, come disposto dal pm di turno, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’incidente ha comportato l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta, provocando gravi disagi: numerosi treni hanno subito ritardi o sono stati cancellati.

La comunità di Trepuzzi è scossa dall’accaduto e le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questa tragica perdita. Nessuna pista può essere esclusa, nemmeno quella di un gesto volontario.