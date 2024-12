Tragedia sfiorata a Nardò, uomo si arrampica sulla Chiesa e minaccia di lanciarsi nel vuoto

E’ stata una notte da brividi quella appena trascorsa a Nardò.

Intorno alle 23:01 di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta d’urgenza in Piazza San Domenico per una situazione di grave pericolo. Un uomo, in preda ad un forte stato di agitazione, si era arrampicato sulla facciata barocca della Chiesa di San Domenico, posizionandosi precariamente su una nicchia a circa 10 metri di altezza e minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono giunte immediatamente anche le squadre della sede centrale dei Caschi Rossi e i sanitari del 118.

I primi, hanno predisposto un cuscino di sicurezza SAF/RC e utilizzato una scala per avvicinarsi all’uomo in difficoltà. Nel frattempo, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, cercando di tranquillizzarlo e convincerlo a scendere.

Dopo diversi minuti di tensione, grazie alla pazienza e alla determinazione dei soccorritori, l’uomo si è lasciato convincere e ha deciso di scendere spontaneamente. Una volta a terra, è stato affidato alle cure del personale del personale medico che lo ha trasportato presso l’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina per accertamenti.

L’operazione si è conclusa con successo grazie alla perfetta collaborazione tra i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e il Commissariato di Polizia di Nardò.

Un intervento tempestivo ed efficace che ha evitato una tragedia.